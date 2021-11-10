Кличко рассказал, кто сейчас является самыми лучшими боксерами мира

Об этом Кличко заявил в программе "В гостях у Гордона" в YouTube.

По его словам, сегодня обладатели титулов в сверхтяжелом весе Александр Усик и Тайсон Фьюри являются самыми лучшими боксерами мира.

"Я могу назвать двух лучших боксеров на данный момент. В этот промежуток времени есть два боксера, которые показали серьезный бокс. Это Тайсон Фьюри и Александр Усик. Сегодня они два лучших боксера. Сейчас очень много спекуляций по их встрече. Саша проведет защиту титула в реванше с Джошуа, и очень надеемся, что поединок Фьюри - Усик состоится", - сказал Кличко.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 британец и украинец должны встретиться в реванше.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).