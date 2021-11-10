Кличко рассказал, кто сейчас является самыми лучшими боксерами мира
Бывший чемпион мира Виталий Кличко заявил, что считает самыми лучшими боксерами мира Александра Усика и Тайсона Фьюри
Об этом Кличко заявил в программе "В гостях у Гордона" в YouTube.
По его словам, сегодня обладатели титулов в сверхтяжелом весе Александр Усик и Тайсон Фьюри являются самыми лучшими боксерами мира.
"Я могу назвать двух лучших боксеров на данный момент. В этот промежуток времени есть два боксера, которые показали серьезный бокс. Это Тайсон Фьюри и Александр Усик. Сегодня они два лучших боксера. Сейчас очень много спекуляций по их встрече. Саша проведет защиту титула в реванше с Джошуа, и очень надеемся, что поединок Фьюри - Усик состоится", - сказал Кличко.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Весной 2022 британец и украинец должны встретиться в реванше.
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 9 ноября американский промоутер Боб Арум предложил Энтони Джошуа разрешить Тайсону Фьюри встретиться с Александром Усиком, а затем сразиться с победителем их боя.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.01
Покупка 26.01Продажа 26.25
-
EUR
Покупка 30.01Продажа 30.39
- Актуальное
- Важное