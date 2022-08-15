Об этом Кличко рассказал в интервью Бабелю .

"У нас была полуофициальная информация за несколько дней до этого, от наших военных, разведчиков - о том, что с большой вероятностью вторжения в Украину запланировано на ночь 24 февраля, в четыре утра. Я проснулся в три, час не спал. А в четыре мне позвонили по телефону военные и сказали: началось. В шесть или в семь утра я уже обзвонил всех, и у нас уже было первое совещание в мэрии утром", - сказал Кличко.

Он добавил, что столичные власти понимали, что вероятность полномасштабной агрессии высока и готовились к ней.

"Из открытых источников - от наших украинских военных, разведок наших партнеров, стран, поддерживающих Украину - поступала информация. Делали акцент, что вероятность достаточно высока. И нам нужно ни в коем случае не охлаждаться, а готовиться к этому. Поэтому я постоянно нарушал эту. тему проводил совещания, что не всем нравилось. Одной из ключевых задач было формирование Территориальной обороны в Киеве", - рассказал Кличко.

24 мая начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Владимир Путин принял окончательное решение о полномасштабной агрессии против Украины только 23 февраля 2022 года.

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