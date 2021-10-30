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Кличко рассказал, как в Киеве будет работать транспорт после перехода в "красную зону"

30 октября, 2021 суббота
22:37
Коронавирус введения спецпропусков для пользования общественным транспортом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 1 ноября в столице пользоваться общественным транспортом можно будет только вакцинированным

Об этом Кличко заявил в интервью Радио Свобода .

По его словам, наличие сертификатов о вакцинации у пассажиров будут проверяться во время рейдов.

"Закрывать транспорт мы не будем. Но передвижение по городу исключительно при наличии вакцинации. Это ключевое условие. Каждого человека мы не сможем проверить, но будем делать рейды. И те люди, которые пренебрегают ключевыми правилами, будут оштрафованы", - сказал Кличко.

Он добавил, что никаких спецпропусков для проезда в транспорте, как было весной, не будет.

"Спецпропусков не будет. Я надеюсь, что мы до этого не дойдем. Но проверяющие рейды по соблюдению определенных правил будут однозначно", - пообещал Кличко.

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Виталий Кличко
карантин
Киев
локдаун
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