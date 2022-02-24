Кличко призвал киевлян оставаться дома, а работникам критической инфраструктуры иметь при себе паспорт
Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян не передвигаться по городу и подчеркнул, что метро доступно в качестве убежища в любое время суток
Об этом он написал в Telegram.
"Столичная власть обеспечивает функционирование критической инфраструктуры города. Инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства", - отметил он.
Общественный транспорт находится на маршрутах, метро ездит. Теперь проезд бесплатный. Кличко призвал пользоваться общественным транспортом только тех, кто работает на стратегических предприятиях города и уезжает на работу или с работы.
"Все остальные – еще раз обращаюсь – оставайтесь, пожалуйста, дома. Но при сигнале тревоги – следуйте в укрытие!" - подчеркнул городской голова.
Он добавил, что при крайней необходимости передвижения по городу в комендантский час, - в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, - обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
"Общественный транспорт во время коменданского часа работать не будет. Но все станции метрополитена – во время тревоги – доступны для людей в любое время суток. Чтобы пересидеть опасность", – написал Кличко.
По его словам, на въездах в Киев, на контрольно-пропускных пунктах идет оборудование защитных сооружений, поэтому въезд в город может быть затруднен.
- Напомним, в ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- ГПСУ сообщила, что Украина была атакована с территории РФ и Беларуси от Луганщины до Житомирщины и из Крыма.
- Украинские военные сбили пять российских самолетов и вертолет в зоне ООС.
- ГСЧС сообщила о захвате двух сел на Луганщине, пожаре в военной части на Киевщине и подрыве телебашни в Луцке.
- В Киеве закрывают сады и школы , медицинская система работает в усиленном режиме.
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил нападение России с мировыми лидерами.
- Верховная Рада ввела в Украине военное положение . Президент Зеленский подписал соответствующий указ.
- 24 февраля Президент Зеленский заявил , что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное