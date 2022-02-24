Кличко призвал киевлян оставаться дома, а работникам критической инфраструктуры иметь при себе паспорт

Об этом он написал в Telegram.



"Столичная власть обеспечивает функционирование критической инфраструктуры города. Инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства", - отметил он.



Общественный транспорт находится на маршрутах, метро ездит. Теперь проезд бесплатный. Кличко призвал пользоваться общественным транспортом только тех, кто работает на стратегических предприятиях города и уезжает на работу или с работы.



"Все остальные – еще раз обращаюсь – оставайтесь, пожалуйста, дома. Но при сигнале тревоги – следуйте в укрытие!" - подчеркнул городской голова.



Он добавил, что при крайней необходимости передвижения по городу в комендантский час, - в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, - обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.



"Общественный транспорт во время коменданского часа работать не будет. Но все станции метрополитена – во время тревоги – доступны для людей в любое время суток. Чтобы пересидеть опасность", – написал Кличко.



По его словам, на въездах в Киев, на контрольно-пропускных пунктах идет оборудование защитных сооружений, поэтому въезд в город может быть затруднен.