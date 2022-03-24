Кличко призвал киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и воздержаться от прогулок в лесопарковых зонах за пределами жилых районов

Об этом сказал столичный мэр Виталий Кличко в видеообращении.



"К жителям столицы я хочу обратиться: соблюдайте правила собственной безопасности, соблюдайте комендантские часы, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Также прошу всех из-за пожарной опасности не ходить в лесопарковые зоны, находящиеся за пределами жилых районов. Будьте, пожалуйста, осторожны и сознательны. . Вместе мы выстоим и вместе победим", – сказал он.



Оккупанты обстреливают Киев, пытаются осадить город и запугать, заметил городской голова.



В Киеве с начала российского нашествия повреждено 87 многоэтажных жилых домов и 10 частных, 12 школ и 6 детских садов. В столице погибли 75 мирных жителей, из них четыре ребенка. Ранены 307 гражданских и 16 детей.



"Мы ничего не забудем и ничего не простим", – добавил мэр столицы.



"Киев даже в условиях военного положения живет и работает. Работает вся критическая инфраструктура, коммунальные службы. В ограниченном режиме, но ходит коммунальный транспорт", - отметил Кличко.



"Враг пытается уничтожить наши города, убивает мирных жителей. Жизнь каждого украинца перевернулась. Кто-то с оружием в руках защищает страну, кто-то потерял дом, кто-то покинул родной город или родную страну, а кто-то, самое трагичное, потерял своих родных или детей. Это месяц трагедии и отваги. Время истины для каждого из нас - настоящих ценностей и великой цели И мы показали, что для нас значит свобода и достоинство. Что мы не отступим от своих идеалов, что на колени нас никто никогда не поставит. Это показали несгибаемые жители Мариуполя и Харькова, Херсона и Ирпеня, а также других городов и городков нашего государства", – сказал Виталий Кличко.

Напомним, в Киеве и Киевской области усилили комендантский час – с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта. Это связано с большой вероятностью новых обстрелов, объяснил городской голова столицы Виталий Кличко.