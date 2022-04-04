Кличко призвал киевлян еще несколько дней не возвращаться в город
Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан не возвращаться в столицу еще несколько дней
Об этом он сказал во всеукраинском телемарафоне, передает Общественное.
"Я призываю всех киевлян и жителей города, кто имеет такую возможность, еще несколько дней не возвращаться в Киев. Во-первых, в Киевской области работает круглосуточный комендантский час. Во-вторых, в Киевской области, в частности, в пригородах Киева есть вероятность того, что есть минировки, оставленные россиянами, много неразорванных снарядов", - отметил Кличко.
Он также добавил, что также могут прилететь ракеты.
"Передвижение по городу осложнено большим количеством блокпостов. Поэтому прошу отсрочить возвращение до конца этой недели. Тогда мы сможем четко сказать о ситуации. Обращаюсь к каждому. Я понимаю, что все устали, хотят вернуться в свои дома, но исключительно из соображений безопасности каждого из вас прошу прислушаться к рекомендациям", - сказал мэр.
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