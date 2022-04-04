Кличко призвал киевлян еще несколько дней не возвращаться в город

Об этом он сказал во всеукраинском телемарафоне, передает Общественное.

"Я призываю всех киевлян и жителей города, кто имеет такую возможность, еще несколько дней не возвращаться в Киев. Во-первых, в Киевской области работает круглосуточный комендантский час. Во-вторых, в Киевской области, в частности, в пригородах Киева есть вероятность того, что есть минировки, оставленные россиянами, много неразорванных снарядов", - отметил Кличко.

Он также добавил, что также могут прилететь ракеты.

"Передвижение по городу осложнено большим количеством блокпостов. Поэтому прошу отсрочить возвращение до конца этой недели. Тогда мы сможем четко сказать о ситуации. Обращаюсь к каждому. Я понимаю, что все устали, хотят вернуться в свои дома, но исключительно из соображений безопасности каждого из вас прошу прислушаться к рекомендациям", - сказал мэр.