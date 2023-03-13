Кличко признался, что в январе был близок к объявлению эвакуации населения из города
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после массированных ракетных ударов в январе 2023 года городские власти были готовы объявить эвакуацию из города
Об этом Кличко заявил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland , сообщает DW .
"В январе мы были близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации. Самый тяжелый блекаут длился 14 часов. Не было света, воды, отопления. К счастью, погода была мягкой", - рассказал Кличко.
Он добавил, что критическая инфраструктура столицы устояла благодаря большим усилиям и тому, что энергетики и коммунальщики работали круглые сутки.
Также Кличко поблагодарил Германию за систему ПВО Iris-T SLM, которая помогла спасти объекты инфраструктуры "и тысячи жизней".
В то же время он призвал ФРГ ускорить дальнейшие поставки оружия.
- В ноябре 2022 года в New York Times появилась информация о том, что Киев планирует всеобщую эвакуацию населения в случае блекаута. 6 ноября в Киевской городской администрации заявили , что столичные власти пока не готовятся к полной эвакуации жителей.
- 28 ноября Виталий Кличко заявил , что полной эвакуации жителей Киева не будет.
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