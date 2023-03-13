Об этом Кличко заявил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland , сообщает DW .

"В январе мы были близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации. Самый тяжелый блекаут длился 14 часов. Не было света, воды, отопления. К счастью, погода была мягкой", - рассказал Кличко.

Он добавил, что критическая инфраструктура столицы устояла благодаря большим усилиям и тому, что энергетики и коммунальщики работали круглые сутки.

Также Кличко поблагодарил Германию за систему ПВО Iris-T SLM, которая помогла спасти объекты инфраструктуры "и тысячи жизней".

В то же время он призвал ФРГ ускорить дальнейшие поставки оружия.