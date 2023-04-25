Кличко прибыл в США: примет участие в Саммите городов Северной и Южной Америки и обсудит поддержку Украины
Мэр Киева Виталий Кличко прибыл в США на Саммит городов Северной и Южной Америки, который состоится в Денвере 26-28 апреля, для обсуждения помощи Украине
Об этом он написал в facebook .
"Такое мероприятие проводят впервые. По инициативе Госдепартамента США и при поддержке USAID. Мэры многих городов западного полушария соберутся ради усиления сотрудничества, обмена опытом в развитии местного самоуправления", - рассказал Кличко.
Мэр сообщил, что обсудит поддержку Украины в Вашингтоне с сенаторами и конгрессменами, ведущими политическими экспертами и представителями правительства США.
- Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в понедельник, 24 апреля, прибыла в Украину. Она встретилась с Владимиром Зеленским в Житомире.
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