Об этом он написал в facebook .

"Такое мероприятие проводят впервые. По инициативе Госдепартамента США и при поддержке USAID. Мэры многих городов западного полушария соберутся ради усиления сотрудничества, обмена опытом в развитии местного самоуправления", - рассказал Кличко.

Мэр сообщил, что обсудит поддержку Украины в Вашингтоне с сенаторами и конгрессменами, ведущими политическими экспертами и представителями правительства США.