Кличко презентовал проект "Дом общин" для представителей местного самоуправления

Об этом сообщает пресс-служба АГУ.



"Принципы открытости и прозрачности - это принципы работы АГУ, которые мы с вами будем воплощать в работу местной власти по всей стране. Пользуясь случаем, сегодня на таком большом собрании хочу сказать, что в ближайшее время мы откроем "Дом общин". Это будет комфортный и функциональное пространство, где будут проходить мероприятия Ассоциации городов - консультации, тематические секции, наши совещания и семинары и тренинги. Главы общин смогут там проводить необходимые встречи", - отметил Кличко.



Он поблагодарил представителей общин и участникам форума за сотрудничество и общие усилия, которые все вместе прилагают в отстаивании интересов местного самоуправления.



На заседании правления АГУ в рамках форума также обсудили, в частности, и предложения по совместным действиям органов местного самоуправления в вопросе установления тарифов на услуги поставку тепловой энергии и горячей воды и рассмотрели вопросы законодательного урегулирования надзора за органами местного самоуправления.



XVI Украинский муниципальный форум - традиционное ежегодное мероприятие Ассоциации городов Украины, который является платформой для открытого диалога между местным самоуправлением и центральной властью по решению важных вопросов жизнедеятельности общин.



В этом году в форуме принимают участие более 500 голов украинских общин, а также иностранные гости - генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Андреас Кифер, специальный уполномоченный правительства Германии по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине Георг Мильбрадт и депутат Европарламента Виола фон Крамон- Таубадель.

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