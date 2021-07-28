Кличко презентовал проект "Дом общин" для представителей местного самоуправления
Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко на Украинском муниципальном форуме представил проект "Дом общин", которым смогут пользоваться все представители местного самоуправления
Об этом сообщает пресс-служба АГУ.
"Принципы открытости и прозрачности - это принципы работы АГУ, которые мы с вами будем воплощать в работу местной власти по всей стране. Пользуясь случаем, сегодня на таком большом собрании хочу сказать, что в ближайшее время мы откроем "Дом общин". Это будет комфортный и функциональное пространство, где будут проходить мероприятия Ассоциации городов - консультации, тематические секции, наши совещания и семинары и тренинги. Главы общин смогут там проводить необходимые встречи", - отметил Кличко.
Он поблагодарил представителей общин и участникам форума за сотрудничество и общие усилия, которые все вместе прилагают в отстаивании интересов местного самоуправления.
На заседании правления АГУ в рамках форума также обсудили, в частности, и предложения по совместным действиям органов местного самоуправления в вопросе установления тарифов на услуги поставку тепловой энергии и горячей воды и рассмотрели вопросы законодательного урегулирования надзора за органами местного самоуправления.
XVI Украинский муниципальный форум - традиционное ежегодное мероприятие Ассоциации городов Украины, который является платформой для открытого диалога между местным самоуправлением и центральной властью по решению важных вопросов жизнедеятельности общин.
В этом году в форуме принимают участие более 500 голов украинских общин, а также иностранные гости - генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Андреас Кифер, специальный уполномоченный правительства Германии по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине Георг Мильбрадт и депутат Европарламента Виола фон Крамон- Таубадель.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 26.99
-
EUR
Покупка 31.57Продажа 31.92
- Актуальное
- Важное