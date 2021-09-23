Кличко: правительство должно зафиксировать цену на газ для бюджетных учреждений на уровне 11,2 грн / куб.м
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что правительство должно зафиксировать цену на газ для бюджетных учреждений на уровне 11,2 грн / куб.м и погасить разницу в тарифах местным бюджетам
Об этом сообщила пресс-слжуба Киевской городской государственной администрации.
По его словам, Киев, как и другие города, технически готов начать отопительный сезон, однако, есть другие вызовы, которые делают ситуацию близкой к критической. Одним из таких вызовов мэр назвал высокие цены на газ, переведены на местное самоуправление тарифы с отсутствием законодательной базы для обеспечения работы теплоснабжающих компаний.
Кличко отметил, что он обратился к премьер-министру с этим вопросом, ответы на которые он должен дать во время часа правительства в Верховной Раде.
"Правительство должно зафиксировать цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн / куб.м вместо рыночных 35 гривен", - цитирует пресс служба слова Кличко.
Вместе с тем, по его словам, НАК "Нафтогаз" должен изъять дискриминационные нормы договоров на поставку газа. Местным бюджетам должна быть погашена разница в тарифах прошлых лет и заложена компенсация на будущее, в частности, в виде увеличения на 5% зачисления налога на доходы физических лиц - чтобы сохранить тарифы на тепло и горячую воду для населения на уровне прошлого отопительного сезона.
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