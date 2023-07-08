Кличко поздравил Залужного с юбилеем
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил с днем рождения и юбилеем главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного
Об этом он написал в телеграме.
"Сегодня вы, господин Генерал, завоевываете будущее Украины", - написал Кличко.
Кроме этого, он отметил, что 50 лет - это всего лишь экватор, а самое интересное впереди.
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"И самое победное! Многие лета! Слава Украине!" – добавил мэр Киева.
- Ранее сообщалось, что в пятницу, 7 июля, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил группировку войск "Хортица" и "Таврия".
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