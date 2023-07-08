Об этом он написал в телеграме.

"Сегодня вы, господин Генерал, завоевываете будущее Украины", - написал Кличко.

Кроме этого, он отметил, что 50 лет - это всего лишь экватор, а самое интересное впереди.

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"И самое победное! Многие лета! Слава Украине!" – добавил мэр Киева.