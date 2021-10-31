Кличко пообещал сделать все возможное, чтобы реванш Усик – Джошуа состоялся в Киеве
Мэр Киева пообещал, что сделает все возможное, чтобы второй поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоялся в украинской столице
Об этом Кличко заявил в интервью Радио Свобода .
По его словам, он стремится к тому, чтобы украинский и британский боксеры встретились весной 2022 года в Киеве.
"По контракту матч-реванш должен пройти в течение 6 месяцев. И сейчас рассматривается, где это возможно сделать. Мы не являемся стороной, которая решает на 100%. Это должны две стороны согласовать позиции. Но мы пытаемся, чтобы весной бой прошел в Киеве на "Олимпийском". Увидим, как у нас переговоры будут проходить. Пытаемся все сделать для того, чтобы нашего отечественного спортсмена поддерживал стадион, поддерживали украинцы и бой прошел в Киеве", – сказал Кличко.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 27 октября Энтони Джошуа заявил, что готов боксировать с Александром Усиком в Киеве.
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