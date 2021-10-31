Кличко пообещал сделать все возможное, чтобы реванш Усик – Джошуа состоялся в Киеве

Об этом Кличко заявил в интервью Радио Свобода .

По его словам, он стремится к тому, чтобы украинский и британский боксеры встретились весной 2022 года в Киеве.

"По контракту матч-реванш должен пройти в течение 6 месяцев. И сейчас рассматривается, где это возможно сделать. Мы не являемся стороной, которая решает на 100%. Это должны две стороны согласовать позиции. Но мы пытаемся, чтобы весной бой прошел в Киеве на "Олимпийском". Увидим, как у нас переговоры будут проходить. Пытаемся все сделать для того, чтобы нашего отечественного спортсмена поддерживал стадион, поддерживали украинцы и бой прошел в Киеве", – сказал Кличко.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).