Кличко пообещал, что тепло и горячая вода для киевлян не подорожают: на это потратят 2 млрд. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.



"Столица выделила два миллиарда гривен из бюджета города, чтобы покрыть разницу стоимости газа теплопредприятиям – чтобы в этот отопительный сезон на тепло и горячую воду для населения не повышалась", - цитирует пресс-служба слова мэра Киева Виталия Кличко.



Однако, отметил мэр, в Киеве другая критическая ситуация: из 12 теплогенерирующих предприятий страны на десять – недостаточные запасы энергоносителей. Такая ситуация, в случае больших морозов, может привести к веерным отключениям.



Кличко добавил, что Украина может увеличить добычу собственного газа и меньше зависеть от мировой цены на газ. По его мнению, необходимо собрать энергетический штаб и принять важные решения для достижения этой цели.

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