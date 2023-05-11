Кличко показал вагоны метро, прибывшие в Киев из Варшавы
В столицу прибыла первая партия из шести вагонов метрополитена в рамках помощи Киеву от Варшавы
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Полученные вагоны входят в подвижной состав серии №81-717, который также эксплуатируется и в киевском метро. Они, в первую очередь, будут использованы в качестве технических доноров для капитальных ремонтов действующего подвижного состава.
"Осмотрел сегодня первую партию - 6 вагонов метрополитена, которые Киевская подземка получила от Варшавы в качестве благотворительной помощи столице. Это стало возможным благодаря подписанному в прошлом году письму между столицами Польши и Украины о безвозмездной передаче 60 выведенных из эксплуатации вагонов Варшавского метрополитена", - написал Кличко.
Отмечается, что для Киевского метрополитена это значительная помощь, поскольку 80% подвижного состава – советского производства. Подобные вагоны эксплуатируются и в Варшавском метро.
- Кличко рассказал о восстановлении разрушенных многоэтажек в Киеве – восстановление 17 наиболее поврежденных российскими обстрелами жилых домов начато в начале лета 2022 года. В прошлом году восстановили 11 домов, в этом – еще 3.
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