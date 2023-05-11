Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Полученные вагоны входят в подвижной состав серии №81-717, который также эксплуатируется и в киевском метро. Они, в первую очередь, будут использованы в качестве технических доноров для капитальных ремонтов действующего подвижного состава.

"Осмотрел сегодня первую партию - 6 вагонов метрополитена, которые Киевская подземка получила от Варшавы в качестве благотворительной помощи столице. Это стало возможным благодаря подписанному в прошлом году письму между столицами Польши и Украины о безвозмездной передаче 60 выведенных из эксплуатации вагонов Варшавского метрополитена", - написал Кличко.

Отмечается, что для Киевского метрополитена это значительная помощь, поскольку 80% подвижного состава – советского производства. Подобные вагоны эксплуатируются и в Варшавском метро.