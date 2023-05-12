Кличко показал, где хранятся остатки сбитых российских ракет
Фрагменты разных типов вооружения сейчас находятся на исследовании в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз
Об этом Виталий Кличко написал в telegram.
Сегодня, 12 мая, мэр Киева показал иностранным и украинским журналистам остатки ракет и дронов, по которым Россия обстреливает украинские города.
Фрагменты разных типов вооружения находятся на исследовании в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Итоги институт передает в Международный уголовный суд. А отдельные группы иностранных специалистов работают здесь вместе с украинскими экспертами.
"Россия должна ответить за все преступления, совершенные в Украине. За геноцид украинцев и зверскую жестокость. Для Международного суда доказательств предостаточно. И никакая ложь российским варварам не поможет!", - говорится в сообщении мэра.
- Кличко рассказал , что восстановление 17 наиболее поврежденных российскими обстрелами жилых домов было начато в начале лета 2022 года. В прошлом году восстановили 11 домов, в этом – еще 3.
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