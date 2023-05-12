Об этом Виталий Кличко написал в telegram.

Сегодня, 12 мая, мэр Киева показал иностранным и украинским журналистам остатки ракет и дронов, по которым Россия обстреливает украинские города.

Фрагменты разных типов вооружения находятся на исследовании в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Итоги институт передает в Международный уголовный суд. А отдельные группы иностранных специалистов работают здесь вместе с украинскими экспертами.

"Россия должна ответить за все преступления, совершенные в Украине. За геноцид украинцев и зверскую жестокость. Для Международного суда доказательств предостаточно. И никакая ложь российским варварам не поможет!", - говорится в сообщении мэра.