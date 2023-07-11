Об этом рассказал городской глава Киева Виталий Кличко в интервью Бабелю.

По его словам, на большинстве теплосетей уже прошли гидравлические испытания, а также заменили наиболее аварийные участки.

Однако Кличко отметил одну из главных проблем – "команда "фас" для правоохранителей". Речь идет о "бесконечных обысках" на всех коммунальных предприятиях, которые останавливают работу специалистов и подрывают систему управления городом.

"По надуманным причинам под домашним арестом и руководитель департамента ЖКХ, отвечающий за подготовку к отопительному сезону. То есть сейчас выбивают руководителей департаментов и предприятий критической инфраструктуры столицы. Это реально угрожающая ситуация для жизнеобеспечения города", - сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева уверен, что команда "фас" идет от центральных властей, которые якобы хотят сделать "медийный фон", якобы в городе все плохо.

Кличко подчеркнул, что в горсовете передают правоохранителям много материалов с поличным по результатам проверок департамента внутреннего аудита КГГА.

"Но если начинаются манипуляции, чтобы облить грязью, а затем эти дела лопаются в судах как мыльный пузырь, то это попытка дискредитации городских властей", - подчеркнул мэр.