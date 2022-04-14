Кличко поддерживает переименование нескольких станций метро Киева с "недружественными" названиями

Об этом он сказал в эфире телемарафона 13 апреля, передает Радио Свобода .

"Такие изменения, переименования, мы будем рассматривать на ближайшей сессии Киевсовета. Чтобы нам, киевлянам, названия столичных станций метро напоминали о положительных изменениях и о том, кто являются нашими настоящими друзьями. А не превозносили тех, кто посылает сюда орду и смерть украинцам. Мы обязательно рассмотрим этот вопрос и сделаем правильные шаги", – сказал Кличко.

Он считает, что было бы уместно переименовать станцию "Минская".

"Например, станция "Минская". Если мы получаем угрозы из Минска, а с территории Беларуси взлетают самолеты, бомбящие и выпускающие ракеты по нашим домам, такое название станции является неприятным напоминанием. Я убежден, что "Минская" может стать, например, "Варшавской". Ведь Варшава – город, активно помогающий Киеву, принял много переселенцев, является настоящим другом", – пояснил мэр.



Как известно, глава метро Киева предлагает переименовать 5 станций в связи с отношением их названий к истории стран-агрессоров РФ и Беларуси.

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