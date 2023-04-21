Об этом идет речь на сайте Киевского городского совета.

Инициатор петиции отметил, что Киевпасстранс не может обеспечить предсказуемость своего общественного транспорта, что приводит к значительному увеличению интервалов движения. По словам автора, на некоторых маршрутах интервалы составляют 50 минут.

Кроме того, до сих пор существует вредный для экономики города запрет на функционирование общественного наземного транспорта во время воздушной тревоги, что также негативно влияет на его интервалы движения.

"Предлагаю внедрить пересадочный билет стоимостью 8 гривен, что позволит осуществлять пересадку на другой общественный транспорт города Киева в течение 90 минут. Такие действия помогут жителям города добираться до пункта назначения быстрее и с большим комфортом, не прибегая к пользованию маршрутными такси с большей стоимостью билета", - говорится в петиции.

В ответ Виталий Кличко отметил, что поддерживает эту петицию. Мэр направил ее для дальнейшей работы заместителю председателя КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления.