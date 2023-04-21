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Кличко поддержал введение пересадочного билета в общественном транспорте

21 апреля, 2023 пятница
19:49
новости Киева

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал петицию, которая предлагает ввести в столице пересадочный билет на 90 минут в общественном транспорте

Об этом идет речь на сайте Киевского городского совета.

Инициатор петиции отметил, что Киевпасстранс не может обеспечить предсказуемость своего общественного транспорта, что приводит к значительному увеличению интервалов движения. По словам автора, на некоторых маршрутах интервалы составляют 50 минут.

Кроме того, до сих пор существует вредный для экономики города запрет на функционирование общественного наземного транспорта во время воздушной тревоги, что также негативно влияет на его интервалы движения.

"Предлагаю внедрить пересадочный билет стоимостью 8 гривен, что позволит осуществлять пересадку на другой общественный транспорт города Киева в течение 90 минут. Такие действия помогут жителям города добираться до пункта назначения быстрее и с большим комфортом, не прибегая к пользованию маршрутными такси с большей стоимостью билета", - говорится в петиции.

В ответ Виталий Кличко отметил, что поддерживает эту петицию. Мэр направил ее для дальнейшей работы заместителю председателя КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления.

  • Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о возвращении украинским воинам премии в 30 тысяч гривен набрало необходимое количество голосов и ждет рассмотрения.
Общество
Киевщина
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