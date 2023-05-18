Кличко поддержал лишение УПЦ МП прав на использование земли в столице
Мэр Виталий Кличко 18 мая поддержал петицию киевлян о лишении УПЦ МП прав на пользование землей в столице
Об этом говорится в ответе на петицию.
"Учитывая полномасштабное вторжение Российской Федерации и продолжающуюся широкомасштабную вооруженную агрессию на территории Украины, а также актуальный общественный запрос, поддерживаю электронную петицию № 11929 "Отменить право постоянного пользования земельными участками, на которых расположены религиозные сооружения московского патриархата (мп, рпц) говорится в заявлении мэра.
Отмечается, что сейчас идет работа по инвентаризации земельных участков, переданных в аренду или пользование религиозным организациям, пропагандирующим или отрицающим факт военной агрессии РФ. По его словам, горсовет рассматривает решение об отказе предоставлять землю таким организациям.
Кличко подчеркнул необходимость принятия закона о запрете деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины, в государстве, которое совершило военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть нашей территории.
По его словам, это на законодательном уровне облегчило бы процесс лишения УПЦ МП земельных участков в столице, однако соответствующие акты не приняты Верховной Радой Украины или Кабинетом Министров Украины.
- В среду, 17 мая, Харьковский районный совет принял обращение от фракции "Европейская Солидарность" о пересмотре и ликвидации договоров аренды с УПЦ МП. Его поддержали и другие фракции.
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