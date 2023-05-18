Кличко поддержал лишение УПЦ МП прав на использование земли в столице

Об этом говорится в ответе на петицию.

"Учитывая полномасштабное вторжение Российской Федерации и продолжающуюся широкомасштабную вооруженную агрессию на территории Украины, а также актуальный общественный запрос, поддерживаю электронную петицию № 11929 "Отменить право постоянного пользования земельными участками, на которых расположены религиозные сооружения московского патриархата (мп, рпц) говорится в заявлении мэра.

Отмечается, что сейчас идет работа по инвентаризации земельных участков, переданных в аренду или пользование религиозным организациям, пропагандирующим или отрицающим факт военной агрессии РФ. По его словам, горсовет рассматривает решение об отказе предоставлять землю таким организациям.

Кличко подчеркнул необходимость принятия закона о запрете деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины, в государстве, которое совершило военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть нашей территории.

По его словам, это на законодательном уровне облегчило бы процесс лишения УПЦ МП земельных участков в столице, однако соответствующие акты не приняты Верховной Радой Украины или Кабинетом Министров Украины.