Кличко подчеркнул, что Киев был и остается целью РФ

Об этом сообщает Голос Америки .

"Киев был и остается целью агрессора. Киев – это сердце. Киев – это столица. И поэтому мы делаем все для того, чтобы предусмотреть разные сценарии, даже самый худший сценарий, для того, чтобы, если кто-то сможет и захочет, сможет – это большой" вопрос, захочет снова атаковать Киев, для того чтобы ему дать по зубам, так можно на таком языке сказать", - сказал он.

При этом мэр Киева сказал, что сейчас город защищен "намного лучше, чем месяц назад, чем полгода назад, тем более чем год назад".