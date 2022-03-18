Кличко: от удара по Киеву погиб один человек, 19 пострадали, из них четверо – дети
В Киеве в результате ракетного удара погиб один человек, 19 пострадали, из них четверо детей. Повреждены шесть жилых домов, детсад и школа
Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.
"Враг продолжает атаковать столицу. Утром жилой квартал в Подольском районе обстрелян орками. Один человек погиб, 19 пострадали, из них четверо детей. Повреждены шесть жилых домов, детсад и школа", – рассказал он.
На месте работают спасатели и медики.
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