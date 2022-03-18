Кличко: от удара по Киеву погиб один человек, 19 пострадали, из них четверо – дети

Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.

"Враг продолжает атаковать столицу. Утром жилой квартал в Подольском районе обстрелян орками. Один человек погиб, 19 пострадали, из них четверо детей. Повреждены шесть жилых домов, детсад и школа", – рассказал он.

На месте работают спасатели и медики.

Напомним, около 8:00, 18 марта, обломки сбитой ракеты попали в многоэтажку в Подольском районе столицы.

В Харькове ракетным обстрелом разрушен учебный комплекс вуза, один человек погиб.

Сегодня утром во Львове раздалось несколько взрывов. Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, ракеты российско-оккупационных войск обстреляли район Львовского авиаремонтного завода.