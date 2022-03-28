Кличко объявил об изменении времени комендантского часа в Киеве и области
С понедельника, 28 марта, комендантский час в столице и Киевской области будет действовать с 21:00 до 6:00
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
По его словам, теперь комендантский час будет начинаться вечером на час позже, а будет заканчиваться утром на час раньше.
"В Киеве и области меняется время комендантского часа. С сегодняшнего дня, с 28 марта, комендантский час будет начинаться на час позже, а заканчивается на час раньше", - написал Кличко.
- Напомним, 27 марта в Кировоградской области также приняли решение изменить время комендантского часа , которое было введено из-за военного положения в Украине.
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