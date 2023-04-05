Кличко объявил о завершении отопительного сезона в Киеве 8 апреля

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Ежегодно решение о начале или завершении отопительного сезона мы принимаем, ориентируясь на погодные условия, комфорт людей и рациональное использование энергоресурсов. В этом году тоже не ждем 15 апреля, а прекращаем поставки тепла в здания раньше", - написал он.