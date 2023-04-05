Кличко объявил о завершении отопительного сезона в Киеве 8 апреля
В этом году отопительный сезон в Киеве будет завершен 8 апреля. Это решение было принято с учетом погодных условий и ожидаемого потепления
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Ежегодно решение о начале или завершении отопительного сезона мы принимаем, ориентируясь на погодные условия, комфорт людей и рациональное использование энергоресурсов. В этом году тоже не ждем 15 апреля, а прекращаем поставки тепла в здания раньше", - написал он.
- 31 марта завершился отопительный сезон в Одессе, Запорожье и Полтаве. В Днепропетровской области выключать тепло в домах начали еще с 22 марта.
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