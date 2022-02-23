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Кличко объяснил, как будет жить Киев после возможного введения чрезвычайного положения

23 февраля, 2022 среда
14:49
Общество Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о возможных ограничениях в городе в случае введения чрезвычайного положения и призвал украинцев доверять только официальным источникам информации

Об этом он заявил на срочном брифинге.

Мэр столицы напомнил, что 23 февраля СНБО рекомендовал парламенту ввести чрезвычайное положение в Украине.

"Если его введут в действие, на территории областей начнут действовать оперативные штабы под председательством глав ОГА или КГГА. Устанавливается усиленный контроль въездов и выездов из городов и областей. Может ограничиваться движение транспорта, его досмотр. Устанавливается запрет проведения массовых мероприятий. Запрещается проведение митингов и могут быть другие ограничительные меры. Комендантский час на территории областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения", - отметил Виталий Кличко.

По его словам, власти Киева находятся на постоянной связи с начальниками регионального управления и командующим терробороной. Все нужды ТрО будут решать оперативно.

"В ближайшее время будет проведено учебное собрание резервистов в батальонах и бригадах терробороны. Эти учения будут проводиться в течение 30 дней", - добавил мэр.

Все необходимые решения по введению в Киеве чрезвычайного положения будут приняты оперативным штабом города, который соберется 23 февраля после соответствующего решения парламента.

Официальную информацию будут обнародовать на ресурсах городской власти.

"Призываю доверять инфе только из официальных источников, потому что сегодня много спекуляций и манипуляций, чтобы подорвать стабильную ситуацию в стране. Это тоже часть войны России против Украины", - сказал Виталий Кличко.

Он призвал киевлян не паниковать из-за введения чрезвычайного положения.

"Чрезвычайное положение - это шаг на опережение для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в городах, поселках и селах, для противодействия преступности и предупреждения возможных провокаций, направленных на дестабилизацию ситуации в стране, а также для обеспечения функционирования объектов критической инфраструктуры и органов власти" , - подчеркнул мэр Киева.

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Виталий Кличко
чрезвычайное положение
Киев
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