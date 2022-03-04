Кличко обратился к владельцам частных аптек Киева с просьбой их открыть

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Telegram Кличко.



"Сейчас город живет в военном положении. Машины ездят, работают продуктовые магазины, большинство коммунальных аптек "Фармация". И я обращаюсь к владельцам частных аптек: откройте их, кто может! Это очень важно. Потому что люди стоят часами в очередях за лекарствами в коммунальные аптеки", - сказал он.



В Киеве для сообщения между левым и правым берегом открыты Северный и Дарницкий мосты.



"Но, если нет крайней необходимости, воздержитесь от передвижения по городу. Ради собственной безопасности. И не пренебрегайте сигналом тревоги. Сразу спускайтесь в укрытие!" - подчеркнул городской голова.

Напомним, 2 марта Кличко сообщил, что враг пытается прорваться в Киев, но украинские защитники держат оборону.