Кличко о СССР-декорациях на Аллее Небесной сотни: "Никакого разрешения на установку этого бардака город не давал, этим занимается ОПУ"
Мэр Виталий Кличко отреагировал на установление на Аллее Небесной сотни декораций в советском стиле
Об этом он написал в Telegram.
"Руководство Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка "инсталляции" была согласована с ними", - написал Кличко
Мэр добавил, что город не выдавал никаких разрешений на эти установки.
"Организацией Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис президента", - сообщил он.
Читайте также: На Аллее Небесной сотни устанавливают локацию в стиле СССР
По его словам, инспектор Департамента благоустройства КГГА ожидает на месте от руководства Мемориала документов, на основании которых установили инсталляцию.
Впоследствии Кличко приехал на Аллею и дал комментарии журналистам.
Он отметил, что узнал об этом из СМИ.
"Никакого разрешения на установку этого бардака город не давал. Этим занимается Офис президента. Сейчас даю поручение все это убрать. Сейчас руководители получают поручения", - сказал Кличко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 31.24Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное