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Главная Общество Кличко о СССР-декорациях на Аллее Небесной сотни: "Никакого разрешения на установку этого бардака город не давал, этим занимается ОПУ"

Кличко о СССР-декорациях на Аллее Небесной сотни: "Никакого разрешения на установку этого бардака город не давал, этим занимается ОПУ"

17 августа, 2021 вторник
13:45
Общество Виталий Кличко

Мэр Виталий Кличко отреагировал на установление на Аллее Небесной сотни декораций в советском стиле

Об этом он написал в Telegram.

"Руководство Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка "инсталляции" была согласована с ними", - написал Кличко

Мэр добавил, что город не выдавал никаких разрешений на эти установки.

"Организацией Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис президента", - сообщил он.

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По его словам, инспектор Департамента благоустройства КГГА ожидает на месте от руководства Мемориала документов, на основании которых установили инсталляцию.

Впоследствии Кличко приехал на Аллею и дал комментарии журналистам.

Он отметил, что узнал об этом из СМИ.

"Никакого разрешения на установку этого бардака город не давал. Этим занимается Офис президента. Сейчас даю поручение все это убрать. Сейчас руководители получают поручения", - сказал Кличко.

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Виталий Кличко
Аллея Небесной Сотни
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