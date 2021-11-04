Кличко о ситуации с COVID-19 в Киеве: заполнены 70% коек с кислородом

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова Виталия Кличко во время заседания Киевсовета.



"Ситуация с распространением вируса в стране в целом достаточно тревожная. Украина сегодня – третья в мире и вторая в Европе по смертности от ковида. В Киеве на этой неделе – от 40 до более 60 летальных случаев ежесуточно. За прошедшие сутки, например, 41 смерть, в в том числе умер 8-летний мальчик", - отметил мэр столицы.



Кличко заявил, что каждый день в Киеве в больницы попадает более 500 человек, большинство из которых - в тяжелом состоянии.



"У нас практически заполнены все реанимации в наших больницах. Заполнены 70% коек с кислородом, как отмечают медики, в эту волну коронавируса больницы нуждаются в три раза больше кислорода, чем в предыдущей волне. Мы делаем все возможное. 88% коек в медучреждениях столицы кислорода", - сказал он.



По его словам, 99% госпитализированных из COVID-19 не прививались, а среди умерших в Киеве от коронавируса не было ни одного вакцинированного.

За сутки 3 ноября в Украине было зафиксировано более 27 тыс. новых случаев COVID-19 и почти 700 смертей.