Кличко о ситуации с COVID-19 в Киеве: заполнены 70% коек с кислородом
В больницах Киева заполнены 70% коек с кислородом и почти не осталось мест в реанимациях
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова Виталия Кличко во время заседания Киевсовета.
"Ситуация с распространением вируса в стране в целом достаточно тревожная. Украина сегодня – третья в мире и вторая в Европе по смертности от ковида. В Киеве на этой неделе – от 40 до более 60 летальных случаев ежесуточно. За прошедшие сутки, например, 41 смерть, в в том числе умер 8-летний мальчик", - отметил мэр столицы.
Кличко заявил, что каждый день в Киеве в больницы попадает более 500 человек, большинство из которых - в тяжелом состоянии.
"У нас практически заполнены все реанимации в наших больницах. Заполнены 70% коек с кислородом, как отмечают медики, в эту волну коронавируса больницы нуждаются в три раза больше кислорода, чем в предыдущей волне. Мы делаем все возможное. 88% коек в медучреждениях столицы кислорода", - сказал он.
По его словам, 99% госпитализированных из COVID-19 не прививались, а среди умерших в Киеве от коронавируса не было ни одного вакцинированного.
- За сутки 3 ноября в Украине было зафиксировано более 27 тыс. новых случаев COVID-19 и почти 700 смертей.
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