Виталий Кличко высказался по поводу решения апелляционного суда об отстранении от должности мэра Чернигова Владислава Атрошенко.

"Это вопрос будущего нашего государства. Отстранение от должности руководителя 300-тысячного города - это первый случай в истории Украины. И он крайне плох и крайне опасен. Местное самоуправление является базисом демократии. А сегодняшние решения - это вызов демократии в Украине".

Он также отметил, что решение связано с политической борьбой: да, оно будет обжаловано в европейских судах.

"У нас есть все основания говорить о том, что телефонное право работает и это связано исключительно с политической борьбой, в которой громада города Чернигова стала заложником. Мы будем обжаловать это решение в европейских судах. Это не европейские методы. У нас есть внешний враг, и крайне не хотелось бы, чтобы сейчас были внутренние политические игрища и борьба. Нам нужно объединяться. Но мы видим, что в головах некоторых людей на высоких должностях – политика", – сказал он.

19 июня 2022 года сотрудники Государственной пограничной службы Украины не разрешили черниговскому городскому голове Владиславу Атрошенко выезд из Украины в Польшу через автомобильный пункт пропуска "Краковец".

2 июля Атрошенко сообщил, что ему запретили рабочий выезд в Швейцарию, на конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины в частности.

3 июля тогдашний заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнул, что мэры, которые жалуются из-за запрета на выезд из Украины, могут лишиться своих должностей.

7 декабря мэра Чернигова Владислава Атрошенко отстранили от должности на год за указание своему водителю вывезти за границу автомобиль жены. Атрошенко опубликовал обращение, в котором назвал такое решение принятым под давлением из Офиса президента и пообещал подать апелляцию.

Городскому председателю Чернигова Владиславу Атрошенко запретили занимать соответствующую должность сроком один год.

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