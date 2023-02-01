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Кличко о деле городского головы Чернигова: "Отстранение от должности мэра 300-тысячного города - это вызов демократии"

1 февраля, 2023 среда
16:57
Общество

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение суда в отношении городского головы Чернигова будет обжаловано в европейских судах, поскольку оно является "вызовом демократии"

Виталий Кличко высказался по поводу решения апелляционного суда об отстранении от должности мэра Чернигова Владислава Атрошенко.

"Это вопрос будущего нашего государства. Отстранение от должности руководителя 300-тысячного города - это первый случай в истории Украины. И он крайне плох и крайне опасен. Местное самоуправление является базисом демократии. А сегодняшние решения - это вызов демократии в Украине".

Он также отметил, что решение связано с политической борьбой: да, оно будет обжаловано в европейских судах.

"У нас есть все основания говорить о том, что телефонное право работает и это связано исключительно с политической борьбой, в которой громада города Чернигова стала заложником. Мы будем обжаловать это решение в европейских судах. Это не европейские методы. У нас есть внешний враг, и крайне не хотелось бы, чтобы сейчас были внутренние политические игрища и борьба. Нам нужно объединяться. Но мы видим, что в головах некоторых людей на высоких должностях – политика", – сказал он.

  • 19 июня 2022 года сотрудники Государственной пограничной службы Украины не разрешили черниговскому городскому голове Владиславу Атрошенко выезд из Украины в Польшу через автомобильный пункт пропуска "Краковец".
  • 2 июля Атрошенко сообщил, что ему запретили рабочий выезд в Швейцарию, на конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины в частности.
  • 3 июля тогдашний заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнул, что мэры, которые жалуются из-за запрета на выезд из Украины, могут лишиться своих должностей.
  • 7 декабря мэра Чернигова Владислава Атрошенко отстранили от должности на год за указание своему водителю вывезти за границу автомобиль жены. Атрошенко опубликовал обращение, в котором назвал такое решение принятым под давлением из Офиса президента и пообещал подать апелляцию.
  • Городскому председателю Чернигова Владиславу Атрошенко запретили занимать соответствующую должность сроком один год.

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Украина
Чернигов
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