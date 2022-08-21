Кличко назвал составляющие победы Усика над Джошуа
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко заявил, что украинец Александр Усик победил британца Энтони Джошуа благодаря стойкости и чемпионской тактике
Об этом Кличко написал в twitter.
"Какой потрясающий бой, я горжусь обоими бойцами. Усик продемонстрировал стойкость, сердце и тактику настоящего чемпиона. Слава Украине!" - прокомментировал бой Кличко, который в 2017 году проиграл Джошуа нокаутом в поединке, ставшем последним в его карьере.
Усик в ночь на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) победил Джошуа раздельным решением судей и защитил титулы чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской).
- 21 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.
- После победы Усик заявил, что посвящает свой триумф ВСУ и всей Украине.
- По данным CompuBox, Усик превзошел Джошуа по количеству ударов в победном поединке.
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