Об этом Кличко написал в twitter.

"Какой потрясающий бой, я горжусь обоими бойцами. Усик продемонстрировал стойкость, сердце и тактику настоящего чемпиона. Слава Украине!" - прокомментировал бой Кличко, который в 2017 году проиграл Джошуа нокаутом в поединке, ставшем последним в его карьере.

Усик в ночь на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) победил Джошуа раздельным решением судей и защитил титулы чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской).

21 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.

После победы Усик заявил, что посвящает свой триумф ВСУ и всей Украине.

По данным CompuBox, Усик превзошел Джошуа по количеству ударов в победном поединке.

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