Кличко назвал возможную причину странных вибраций ночью в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вибрация, которую слышали жители Киева и области ночью – это звук от транспорта, доставляющего оружие на фронт
Об этом он сообщил в национальном телемарафоне.
"Это оружие идет на фронт. Довольно мощное. И может быть, вибрация связана с этим", - пояснил Кличко.
Справка
Местные жители Киева и Киевской области сегодня почувствовали странную вибрацию. Некоторые жители даже предположили, что произошло землетрясение, однако сейсмологи заверили, что ни в столице, ни в области никакой сейсмологической активности зафиксировано не было.
- В ночь на 28 мая россияне совершили очередную массированную атаку на Киев. Силами ПВО в воздушном пространстве столицы были уничтожены более 40 беспилотников.
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