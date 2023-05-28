Кличко назвал возможную причину странных вибраций ночью в Киеве

Об этом он сообщил в национальном телемарафоне.

"Это оружие идет на фронт. Довольно мощное. И может быть, вибрация связана с этим", - пояснил Кличко.

Справка

Местные жители Киева и Киевской области сегодня почувствовали странную вибрацию. Некоторые жители даже предположили, что произошло землетрясение, однако сейсмологи заверили, что ни в столице, ни в области никакой сейсмологической активности зафиксировано не было.