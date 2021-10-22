Кличко назвал ограничения, которые введут в Киеве в случае "красной" зоны

Об этом он сообщил в своем Telegram.

Кличко отметил, что Киев сейчас находится в "оранжевой" зоне.

В случае перехода в "красную зону" будут введены следующие ограничения:

Запрещается принимать посетителей в заведениях питания. Однако разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата;

Прекращается деятельность учреждений гостиничной сферы. Разрешается при условии наличия у клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата;

Посещение семьей и посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты. Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата;

Запрещается работа спортзалов и фитнес-центров. Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата. Также разрешается для посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами;

Проведение всех массовых мероприятий. Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата. Также разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей;

Ограничивается доступ посетителей в помещения ЦНАП, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, кроме исключительных случаев. Однако разрешается при условии наличия у посетителей и работников негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Как известно, общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более, чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.

В свою очередь учебные заведения:

Прекращают посещение учебных заведений с 23 октября по 8 ноября: каникулы для школьников продолжаются с 23 по 31 октября. Относительно следующей недели будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах. Детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала. Работают другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Напомним, Киев в ближайшее время перейдет в "красную" зону. С 22 октября власти собираются ввести дополнительные карантинные ограничения.

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