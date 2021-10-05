Кличко назвал карантинные ограничения, которые могут ввести в Киеве

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

Кличко отметил, что накануне возможного ухудшения ситуации разрабатывается алгоритм дальнейшего усиления карантинных правил, которые основаны на опыте других стран.

"Например, когда только при наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей и распространения инфекции. Мы рассматриваем такие варианты ограничений", - отметил он.

По его словам, такие ограничения могут касаться и проезда в общественном транспорте.

"Но, подчеркну, это на уровне идей пока - варианты, которые рассматриваются", - заявил мэр ..

Кличко отметил, что вводить COVID-сертификаты в общественном транспорте на случай красного уровня власти не планируют.

"Но в случае резкого ухудшения ситуации - для того, чтобы не вводить полный локдаун, как это было в прошлом году, мы рассматриваем различные возможные гибридные ограничения, которые сейчас используют некоторые страны", - добавил он.

Все ограничения будут контролировать полиция с Муниципальной стражей, в том числе сотрудники коммунальных предприятий.

Напомним, в Киеве существует риск попадания в "оранжевую" карантинную зону.

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