Кличко может задействовать опцию реванша в контракте на бой с британским чемпионом
Украинский боксер Владимир Кличко, в случае решения о возвращении на ринг, может задействовать опцию реванша, которая была прописана в контракте на бой с британцем Тайсоном Фьюри
Об этом заявил генеральный директор промоутерской компании Кличко K2 Promotions Александр Красюк, сообщает PlanetSport .
По его словам, в контракте на первый бой Кличко с Фьюри было предусмотрено опцию реванша, который должен был состояться в случае поражения украинца.
"У Владимира есть опция реванша с Тайсоном Фьюри, но этот бой так и не состоялся. Он никогда всерьез не ставил перед собой цель устроить этот поединок, но говорил, что это незавершенное дело, которое может мотивировать его и дать ему стимул для возвращения ", - сказал Красюк.
Он добавил, что другая мотивация Кличко - возможность стать самым возрастным чемпионом в истории супертяжелого веса.
"Это еще один момент, который будет его мотивировать. Владимир находится в прекрасной форме и заботится о себе. Он гораздо сильнее, чем был 15-20 лет назад. По моим подсчетам, он достигнет возраста Джорджа Формана в январе следующего года, так что у него нет причин принимать решение о возвращении до конца года ", - констатировал Красюк.
В ноября 2015 года Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей и потерял чемпионские титулы.
Владимиру Кличко, который завершил карьеру в 2017 году, в марте исполнилось 45 лет, Американец Джордж Форман стал чемпионом мира в возрасте 45 лет и 299 дней.
Тайсон Фьюри является действующим чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 21 апреля Александр Красюк заявил, что Владимир Кличко может возобновить карьеру ради реванша с Тайсоном Фьюри.
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