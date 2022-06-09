Кличко: Минск уже не город-побратим Киева

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Поэтому нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси - страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство", - говорится в уведомлении.

Напомним, в середине апреля Киевский метрополитен запустил публичный онлайн-опрос о переименовании 5 станций: "Минской", "Героев Днепра", "Берестейской", "Дружбы народов" и "Площади Льва Толстого".

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