Кличко: Локдаун в Киеве – не меньше, чем на месяц
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что специалисты прогнозируют продолжительность карантина в Киеве около месяца
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24" .
"Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может длиться по меньшей мере в течение месяца. Но если через две-три недели мы увидим, что заболеваемость пойдет на убыль, если мы подойдем к критериям "оранжевой" зоны, согласно этому, комиссия по чрезвычайным ситуациям города будет принимать решение о ослаблении некоторых ограничений. На сегодняшний день, к сожалению, такой тенденции пока нет. И пика заболеваемости, как отмечают специалисты, вирусологи, врачи, мы еще не достигли. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: будьте осторожны, соблюдайте ключевые правила безопасности и вакцинируйтесь", - сказал Кличко.
Он отметил, что сейчас в столице есть более 6 тыс. коек для больных коронавирусом.
"Мы продолжаем увеличивать их количество. Больницы заполнены на 70%, кроватей с кислородом заполнены почти 80%. Кислород в городе пока есть. Мы заключили предварительно договоры с разными предприятиями на его поставку. То есть с кислородом проблем пока нет. Но, тем не менее , есть угроза: в случае увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке, я не исключаю, что могут быть проблемы Пока ситуация сложная, но стабильная и контролируемая Главное – чтобы не произошло инфекционного взрыва, когда количество больных будет превышать количество коек в больницах . Это может привести к коллапсу медицинской системы", - подчеркнул мэр Киева.
Кличко добавил, что 99% госпитализированных с тяжелым течением болезни не вакцинированы.
- С ноября Киев перешел в "красную" зону .
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