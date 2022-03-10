Кличко: Киев живет под угрозой вторжения, поэтому военные укрепляют позиции и готовятся дать отпор агрессору

Об этом он сказал в обращении.



"Городские власти продолжают обеспечивать жизнедеятельность города. Коммунальные службы работают. Тепло, вода, свет, интернет в столице есть. Работают большинство аптек и продуктовых магазинов. Но столица живет под угрозой вторжения. Поэтому мы продолжаем, вместе с военными, терробороной заботиться об укреплении Киева. Обеспечиваем наших защитников едой, снаряжением, которое поступает помощью от друзей Киева и Украины", - сообщил Кличко.



Он отметил, что город готовится, чтобы дать отпор агрессору, "рвущемуся к сердцу государства".



"Под Киевом продолжаются бои. И сейчас столица помогает области в эвакуации жителей Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня. За последние два дня удалось вывезти тысячи человек. Город предоставляет пассажирский транспорт. Киевские спасатели встречают людей на железнодорожном вокзале. И тех, кто хочет уехать из Киева, отправляют поездами в Западную Украину", - добавил мэр.



Кличко подчеркнул, что Киев сердцем с жителями Мариуполя, Николаева, Харькова, Херсона, Чернигова, Житомира, других городов и городков Украины.



"Вместе мы сильны! Наши военные – отважные герои! Украинцы – свободная нация. И мы выстоим", - подытожил городской голова.

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