Кличко: Киев остается главной целью РФ, она может атаковать в любую секунду
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Россия не отказалась от плана захватить столицу, из-за чего он не может гарантировать полную безопасность для возвращающихся домой местных жителей
Об этом он сказал в комментарии CNN.
По его словам, "несомненно" Киев все еще является "главной целью России". Поэтому предостерегает возвращающихся жителей столицы быть осторожными.
"...как мэр Киева я говорю любому, извините, это ваш личный риск, но мы не можем дать вам гарантии... Пока в Украине война. Мы не можем дать гарантии ни одному украинцу", - подчеркнул Кличко.
Он отметил, что россияне могут атаковать "любой секунды".
Кличко также озабочен возможностью применения президентом России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия против Киева.
"Безопасность сейчас главный приоритет... Да, конечно, мы волнуемся, и мы надеемся, что наши воины защищают нас, но риск все еще есть, и без наших партнеров, без США и европейских стран мы не сможем выжить", - добавил. он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 33Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное