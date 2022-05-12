Об этом он сказал в комментарии CNN.

По его словам, "несомненно" Киев все еще является "главной целью России". Поэтому предостерегает возвращающихся жителей столицы быть осторожными.

"...как мэр Киева я говорю любому, извините, это ваш личный риск, но мы не можем дать вам гарантии... Пока в Украине война. Мы не можем дать гарантии ни одному украинцу", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что россияне могут атаковать "любой секунды".

Кличко также озабочен возможностью применения президентом России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия против Киева.

"Безопасность сейчас главный приоритет... Да, конечно, мы волнуемся, и мы надеемся, что наши воины защищают нас, но риск все еще есть, и без наших партнеров, без США и европейских стран мы не сможем выжить", - добавил. он.

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