Кличко: Киев может избежать локдауна
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что столице удастся избежать локдауна
Об этом передает НВ .
Кличко отметил, что несмотря на рост заболеваемости коронавирус, столица сможет избежать локдауну за высокого уровня вакцинации.
"Киев сегодня является лидером вакцинации в Украине. На сегодня вакцинировано уже более 1,6 миллиона человек. Половина из них - более 800 000 - привитые двумя дозами препарата против коронавируса", - сказал он.
Мэр отметил, что Киев готов к борьбе с коронавирусом.
"Сейчас в столице оснащено более 4500 коек, медики обеспечены всем необходимым, есть 490 аппаратов ИВЛ", - добавил Кличко.
- Напомним, 20 сентября в Украине зафиксировано 5159 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 463, медработников - 129).
- В Минздраве заявили, что четыре региона Украины близки к "красного" уровня эпидемической опасности . Это Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.11Продажа 31.47
- Актуальное
- Важное