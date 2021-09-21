Кличко: Киев может избежать локдауна

Об этом передает НВ .

Кличко отметил, что несмотря на рост заболеваемости коронавирус, столица сможет избежать локдауну за высокого уровня вакцинации.

"Киев сегодня является лидером вакцинации в Украине. На сегодня вакцинировано уже более 1,6 миллиона человек. Половина из них - более 800 000 - привитые двумя дозами препарата против коронавируса", - сказал он.

Мэр отметил, что Киев готов к борьбе с коронавирусом.

"Сейчас в столице оснащено более 4500 коек, медики обеспечены всем необходимым, есть 490 аппаратов ИВЛ", - добавил Кличко.

Напомним, 20 сентября в Украине зафиксировано 5159 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 463, медработников - 129).

В Минздраве заявили, что четыре региона Украины близки к "красного" уровня эпидемической опасности . Это Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области.

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