Кличко говорит, что его не пустили встречать Меркель в "Борисполе"
Мэра Киева Виталия Кличко в воскресенье, 22 августа 2021 года, не пустили на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в столичном аэропорту "Борисполь"
Об этом он написал в своем Телеграмм-канале, приобщив соответствующее видео, передает Еспресо.TV .
"Друзья! Прибыл в аэропорт" Борисполь ", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду ", - говорится в сообщении.
Кличко добавил, что такое в его практике мэра - впервые.
"Поэтому интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Или получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!", - добавил Кличко.
Следует отметить, что ровно неделю назад, 15 августа, в Вечернем Киеве вышел материал под названием "В Украину приедет Ангела Меркель, чтобы поговорить с Зеленским о политическом преследовании Кличко и его команды", где приводились слова нардепа Андрея Николаенко:
"Однозначно знаю, что немецкая сторона будет ставить вопрос Кличко. И это будет неприятным сюрпризом для украинской стороны. Будет сигнал, что то, что происходит с Кличко и его командой, не рассматривается как чисто экономическая обстоятельство, а может трактоваться - если не будет прекращено - как политическое преследование".
В последнее время у Кличко очень напряженные отношения с командой президента Владимира Зеленского.
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