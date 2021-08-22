Кличко говорит, что его не пустили встречать Меркель в "Борисполе"

Об этом он написал в своем Телеграмм-канале, приобщив соответствующее видео, передает Еспресо.TV .

"Друзья! Прибыл в аэропорт" Борисполь ", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду ", - говорится в сообщении.

Кличко добавил, что такое в его практике мэра - впервые.



"Поэтому интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Или получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!", - добавил Кличко.