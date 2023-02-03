Кличко дал интервью изданию Bild в воронке от российской ракеты "Кинжал": призвал Запад предоставить истребители
Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад передать Украине истребители для защиты от российской агрессии. Он подчеркнул, что Киев до сих пор остается целью оккупантов
Политик дал интервью изданию Bild в воронке от прилетевшей в Киев российской ракеты "Кинжал".
"Киев был и остается целью. Мы всегда должны предполагать, что Путин может снова напасть на нас наземными войсками", - сказал Кличко.
"Нам нужны истребители, наши военные офицеры это четко говорят. Мы должны уметь защищаться!" – добавил он.
При этом Кличко категорически отверг идею переговоров с президентом РФ.
"Путин хочет разрушить наше существование, как нам с ним вести переговоры? Нам нужно оружие, чтобы Украина выиграла войну!" – подчеркнул мэр столицы.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий также выразил мнение, что Путин может снова атаковать Киев .
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