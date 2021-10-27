Кличко: COVID-мест с кислородом в больницах Киева скоро может не хватитьь из-за темпов распространения коронавируса

Об этом он сообщил в Telegram.

"Друзья! Вирус стремительно охватывает столицу. За минувшие сутки в Киеве - более 1 400 новых больных. Умерли 54 человека, среди которых годовалый мальчик. Более 560 госпитализированных в сутки", - отметил Кличко.

По его словам, количество больных, нуждающихся в госпитализации, растет. Подавляющее большинство из них – в тяжелом состоянии.

"Как утверждают специалисты Киевской городской клинической больницы №4, одной из опорных для лечения пациентов с коронавирусом, 97% госпитализированных в это заведение – невакцинированы. Ежедневно в больнице принимают более 40 карет скорой помощи. И немало врачей, работающих в бригадах скорых, говорят о необходимости введения локдауна. Потому что от такого количества больных медики работают уже на грани своих возможностей", - подчеркнул Кличко.

Так, в больницах столицы подготовлено почти 6 тыс. коек для больных коронавирусом и власти продолжают готовить дополнительные койки.

"Из оборудованных подачей кислорода (а это 95% от общего количества) заполнено сегодня почти 66% коек. И с такими темпами распространения вируса мест с кислородом скоро может не хватать", - подчеркнул Кличко.



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