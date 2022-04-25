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Главная война с Россией Кличко анонсировал демонтаж советских скульптур под аркой Дружбы народов в столице

Кличко анонсировал демонтаж советских скульптур под аркой Дружбы народов в столице

25 апреля, 2022 понедельник
13:53
война с Россией

Киев на этой неделе демонтирует скульптуру, установленную в 1982-м в знак "воссоединения Украины с Россией", под аркой "Дружбы народов", а позже разберет и вторую композицию

Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко в "Фейсбуке".

"На этой неделе демонтируем бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году "на ознаменование воссоединения Украины с россией". Свое отношение к Украине россия "ознаменовала" зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность", - написал он.

Кличко назвал скульптуру "восьми метрами металла так называемой "дружбы двух народов".

Вторую скульптурную композицию, выполненную из красного гранита, столица на время закроет отделочными материалами, а впоследствии разберут и ее.

"Поскольку там более сложная процедура, и это займет больше времени. А до этого ее можно будет использовать как пространство для экспозиций", – пояснил мэр Киева.

Кличко также анонсировал переименование арки, которая носит название "Дружбы народов". Он подчеркнул, что старые символы должны приобрести новое значение. Арку также планируют подсветить цветами украинского флага.


Напомним, Южноукраинскую атомную электростанцию вблизи города Южноукраинск Николаевской области переименовали в Пивденноукраинскую АЭС.

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Киев
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