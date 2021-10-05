Кличко: 99% госпитализированных с коронавирусом в Киеве - вакцинированные
В Киеве почти все больные коронавирусом, которые находятся в больнице, не вакцинировались
Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко в интервью РБК-Украина.
Он отметил, что в Киеве уже более 1,7 млн человек привиты хотя бы одной дозой вакцины, а половина из этого количества - 880 тыс. - полностью иммунизированы от COVID-19.
"И еще одна важная цифра - 99% людей, которые находятся сегодня в больницах с коронавирусом - это те, кто не вакцинирован. Вакцинированных там практически нет. Поэтому отойдем от разного рода соображений и конспирологии. На сегодня врачи и ученые говорят, что единственным методом предотвращения распространения и защиты от вируса является вакцинация ", - сказал Кличко.
- Напомним, в Киеве существует риск попадания в "оранжевой" карантинной зоны.
- Кличко сообщил , что в городе могут ввести ряд ограничений из-за увеличения случаев COVID-19.
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