"Клещиевку надо дожать": Сырский посетил позиции военных на переднем крае

Об этом он сообщил в телеграмме.

Вместе с командирами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 3-й и 5-й отдельных штурмовых бригад, бригады "Лют" и 68-й отдельной егерской бригады Сырский спланировал дальнейшие действия, обсудил решение проблемных вопросов.

Кроме того, поставил задачу перед украинскими воинами "дожать" населенный пункт Клищиевка на Бахмутском направлении.

"Сейчас вы, как всегда, на острие... Вы знаете, у нас есть этот пункт Клещиевка, которую надо дожать. И здесь, без преувеличения, исключительно ваша роль, ваша отвага, ваше мужество, ваши навыки. И я не знаю никого другого, кто может выполнить эту задачу. Горжусь, что мне выпала честь командовать такими героями. Я знаю, что мы победим", - обратился командующий бойцами.

Также генерал-полковник наградил лучших бойцов.

"Горжусь тем, что выпала честь командовать такими героями, уверен в нашей победе. Спасибо за службу каждому. Будем и дальше безжалостно уничтожать врага и возвращать наши земли", - подчеркнул Сырский.

Контрнаступление ВСУ на Бахмутском направлении: последние события

29 августа на фронте произошло 35 боевых столкновений. По данным Генштаба, россияне безуспешно вели наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ситуация на фронте динамичная, враг находится в ловушке в Бахмуте, ведь не может ни выйти из города, ни свободно передвигаться в нем.

По ее словам, сейчас ВСУ неплохо продвигаются на Бахмутском направлении, наши воины смогли взять много господствующих высот. Поэтому враг пытается отвлечь внимание Сил обороны на других направлениях.

Также 30 августа командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

"На Бахмутском направлении ежедневно идут горячие бои. Враг любой ценой пытается вернуть утраченные позиции, по несколько раз в день контратакует наши подразделения. Мы принимаем все меры для срыва планов противника и постепенно продвигаемся вперед", - отметил он.

Он отметил, что в районах Бахмута, Курдюмовки, Ягодного, Андреевки продолжаются интенсивные боевые действия. Этим направлениям уделяют особое внимание, подчеркнул Сырский.

Впоследствии майор ВСУ Максим Жорин сообщил , что 3-я штурмовая бригада выбивает врага из лесополос вблизи населенного пункта Андреевка возле Бахмута, чтобы получить полный контроль над этим населенным пунктом.