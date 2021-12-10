Клер Бази-Малори стала президентом Венецианской комиссии
10 декабря Венецианская комиссия избрала нового президента – Клер Бази-Малори, которая сменит на этом посту Джанни Букиккио
Об этом сообщает Совет Европы .
Двухлетний срок нового президента начинается уже сегодня, 10 декабря, и она будет иметь право на участие в переизбрании в 2023 году.
Клер Бази-Малори является членом Венецианской комиссии с 2014 года. Также она занимала различные должности в правительстве Франции, а с 2010 года является членом Конституционного суда Франции.
Возглавлявший комиссию с 2009 года Джанни Букиккио продолжит работать с Венецианской комиссией как "специальный представитель".
Справка: Венецианская комиссия - совещательный орган Совета Европы по конституционному праву, который дает выводы о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.91
Покупка 26.91Продажа 27.16
-
EUR
Покупка 30.31Продажа 30.72
- Актуальное
- Важное