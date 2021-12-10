Клер Бази-Малори стала президентом Венецианской комиссии

Об этом сообщает Совет Европы .



Двухлетний срок нового президента начинается уже сегодня, 10 декабря, и она будет иметь право на участие в переизбрании в 2023 году.



Клер Бази-Малори является членом Венецианской комиссии с 2014 года. Также она занимала различные должности в правительстве Франции, а с 2010 года является членом Конституционного суда Франции.



Возглавлявший комиссию с 2009 года Джанни Букиккио продолжит работать с Венецианской комиссией как "специальный представитель".



Справка: Венецианская комиссия - совещательный орган Совета Европы по конституционному праву, который дает выводы о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям.



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