Не буду трогать художественную ценность монумента и того, как он вписан в ландшафт киевского правого берега. Ибо это вопрос вкуса и восприятия. Мое собственно началось с фразы Ивана Миколайчука, сказанной где-то в середине 80-х на балконе его дома на Березняках: "Так украла у меня Киев Клепанная мать". Имелось в виду, перекрыла роскошный вид, открывавшийся на правый берег из его квартиры на Серафимовича, 5 (сейчас ул. Миколайчука).

Но здесь я о другом. О противоречивой попытке легитимизировать этот символ оптическим смещением. Или еще хуже – присвоить его, сделать частью нового национального мифа. Это опасно, по моему мнению. И вот почему.

Несколько поколений украинцев знают, что Родина-мать – советский символ, маркер фальшивой исторической памяти, часть русского мифа о Великой Отечественной. Она советская по существу и стилистике. Клепанная мать, открытая Брежневым – это никакая не Мать-Украина. Это "переодевание" – подлог, фальсификат, эрзац, в глубине души мы все это понимаем.

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Это где-то так же, как однажды в детстве мы поняли, что дед Мороз – это никакой не дед Мороз, а дворник дядя Коля с приклеенной бородой. И вот здесь возникает важный вопрос. Раз этот символ – фальшивый, то насколько искренен и целостен сам национальный миф? Можно ли ему доверять? Это тонкая, едва уловимая, но важная вещь.

Главный вопрос, на который нужно честно себе ответить: стоит ли пробовать украинизировать колониальное наследие, по искреннему признанию Муравьева, принесенное и удержанное "на штыках"?

Если да, то как мы сегодня отнесемся к древней идее присвоить также русский язык, признать его "украинским русским" и "не отдавать" его империи?

Вообще, не является ли украинизация советского мифа просто инверсией к политике советизации украинской культуры времен СССР?

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"Звездины" вместо крестин, "новогодняя песня" "Год новый родился" вместо колядки, коломыйка "Заковала кукушка в зеленом лугу, ой как хорошо теперь жить в советском союзе" и тому подобное.

Считаю, что Родина-мать остается Родиной-матью даже с трезубцем на щите. И даже в украинском венке.

Следовательно, пробовать затащить ее в новый национальный дискурс не стоит. Мы уже проходили это последние 30 лет, ничего хорошего из этого не вышло. Если действительно монумент невозможно демонтировать без ущерба для холмов, гораздо честнее будет описывать этот памятник как символ советского времени, тоталитарного государства СССР, частично декоммунизированный во время антиколониальной войны в 2023 году.

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Об авторе. Мирослава Барчук, журналистка

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