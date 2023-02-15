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Классический соус болоньезе. Рецепт
Классический соус болоньезе готовится не слишком сложно и не слишком быстро. Запасаемся терпением и беремся за работу
Ингредиенты:
- 800 г мякоти говядины
- Одна большая луковица
- Один зубок чеснока
- Одна морковь
- Один стебель сельдерея
- Две столовые ложки оливкового масла
- 400 г томатной пассаты (итал. соус)
- Одна столовая ложка томатной пасты
- 100 мл сухого вина (красного)
- Соль и молотый черный перец (по вкусу)
Рецепт приготовления:
- Моем мякоть говядины
- Нарезаем
- Пропускаем через мясорубку с мелкой решеткой или перемалываем в блендере
- Лук и чеснок чистим и измельчаем
- Моем морковь, чистим, режем мелкими кубиками
- Моем и чистим сельдерей, измельчаем
- В глубокой большой сковороде нагреваем оливковое масло
- Засыпаем овощи и жарим до золотистого цвета (до десяти минут), помешивая
- Добавляем измельченную говядину
- Жарим на сильном огне, разбивая комочки вилкой
- Время от времени помешиваем
- Вливаем красное сухое вино
- Доводим до кипения на большом огне
- Готовим до полного испарения вина (около 5 мин.)
- Добавляем томатную пасту и пассату
- Солим и перчим
- Перемешиваем
- Доводим до кипения
- Убавляем огонь
- Накрываем сковороду крышкой
- Варим соус при едва заметном кипении (два часа), время от времени помешиваем
- Если есть необходимость – добавляем горячую воду, ведь соус должен быть жидкой консистенции
- Подаем на стол к горячей пасте
Приятного аппетита!
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