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Классический рецепт заварного крема
Классический рецепт заварного крема понадобится для приготовления пирожных, тортов и булочек
Ингредиенты (ориентировочно на 10 порций):
- Пол-литра молока
- 4 яйца
- 200 г сахара
- 40 г муки
- 5 г ванильного порошка
Рецепт приготовления:
- Смешиваем с сахаром яйца
- Добавляем муку и ванильный порошок.
- Снова все тщательно смешиваем
- Добавляем холодное молоко
- Перемешиваем все ингредиенты до абсолютной однородности
- Ставим в кастрюле на средний на огонь
- Постоянно помешивая, доводим до кипения
- Крем начинает густеть (не забываем непрерывно перемешивать)
- Провариваем блюдо еще до семи-десяти минут
- Наш крем наконец-то загустел до нужной консистенции.
- Охлаждаем блюдо до температуры сорока градусов
- И все – классический заварной крем готов
Приятного аппетита!
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