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Классические пончики. Рецепт

13 июня, 2023 вторник
03:58

Рецепты пончиков очень многообразны. Но классические пончики должны готовиться из дрожжевого теста. Сегодня мы предлагаем рецепт классических пончиков. Их можно готовить с начинкой или без нее

Ингредиенты:

  • 60 мл молока

  • Одно яйцо

  • 70 г сливочного масла

  • Около двух стаканов муки

  • 30 г свежих дрожжей (или 11 г сухих дрожжей)

  • Четверть чайной ложки соли

  • Три столовые ложки сахара

  • Один яичный белок для смазки теста

  • Полстакана джема, повидла или густого варенья (для начинки)

  • Сахарная пудра (для посыпки пончиков)

  • 500 мл масла растительного рафинированного для фритюра

Класичні пончики

Способ приготовления:

  • Растираем дрожжи с одной чайной ложкой сахара

  • Добавляем теплое молоко

  • Добавляем полстакана муки, перемешиваем, накрываем полотенцем.

  • Оставляем смесь на двадцать минут, чтобы тесто "подошло"

  • Растапливаем сливочное масло на маленьком огне и остужаем

  • Взбиваем яйцо с сахаром и солью

  • Подошедшее тесто соединяем со взбитым яйцом и растопленным маслом. Добавляем понемногу муку и замешиваем тесто

  • Хорошо вымешиваем наше тесто, чтобы оно было мягким и не приставало к рукам

  • Тесто оставляем в миске на полчаса в теплом месте и накрываем полотенцем

  • Далее раскатываем тесто в пласт толщиной 0,5 см

  • Специальной формочкой вырезаем из раскатанного теста круглые куски

  • На серединку половинки наших вырезанных кругов теста выкладываем немного густого варенья, джема или повидла

  • Смазываем края теста яичным белком

  • Сверху смазанные начинкой половинки накрываем пустыми половинками теста

  • Защипываем края

  • Накрываем пончики полотенцем

  • Оставляем их на пятнадцать минут "выстояться"

  • А между тем в котле разогреваем масло

  • Масло в котле должно быть ровно столько, чтобы оно полностью закрывало пончики

  • Температура масла для фритюра должна быть 180°С

  • Выкладываем в разогретое масло по несколько пончиков

  • Жарим до румяности со всех сторон

  • Готовые пончики вынимают шумовкой

  • Выкладываем наш вкусник на бумажную салфетку, чтобы стекло лишнее масло

  • Охлаждаем пончики

  • Посыпаем вкуснятину сахарной пудрой

  • Подаем к столу

Приятного аппетита!

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