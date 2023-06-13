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Классические пончики. Рецепт
Рецепты пончиков очень многообразны. Но классические пончики должны готовиться из дрожжевого теста. Сегодня мы предлагаем рецепт классических пончиков. Их можно готовить с начинкой или без нее
Ингредиенты:
-
60 мл молока
-
Одно яйцо
-
70 г сливочного масла
-
Около двух стаканов муки
-
30 г свежих дрожжей (или 11 г сухих дрожжей)
-
Четверть чайной ложки соли
-
Три столовые ложки сахара
-
Один яичный белок для смазки теста
-
Полстакана джема, повидла или густого варенья (для начинки)
-
Сахарная пудра (для посыпки пончиков)
-
500 мл масла растительного рафинированного для фритюра
Способ приготовления:
-
Растираем дрожжи с одной чайной ложкой сахара
-
Добавляем теплое молоко
-
Добавляем полстакана муки, перемешиваем, накрываем полотенцем.
-
Оставляем смесь на двадцать минут, чтобы тесто "подошло"
-
Растапливаем сливочное масло на маленьком огне и остужаем
-
Взбиваем яйцо с сахаром и солью
-
Подошедшее тесто соединяем со взбитым яйцом и растопленным маслом. Добавляем понемногу муку и замешиваем тесто
-
Хорошо вымешиваем наше тесто, чтобы оно было мягким и не приставало к рукам
-
Тесто оставляем в миске на полчаса в теплом месте и накрываем полотенцем
-
Далее раскатываем тесто в пласт толщиной 0,5 см
-
Специальной формочкой вырезаем из раскатанного теста круглые куски
-
На серединку половинки наших вырезанных кругов теста выкладываем немного густого варенья, джема или повидла
-
Смазываем края теста яичным белком
-
Сверху смазанные начинкой половинки накрываем пустыми половинками теста
-
Защипываем края
-
Накрываем пончики полотенцем
-
Оставляем их на пятнадцать минут "выстояться"
-
А между тем в котле разогреваем масло
-
Масло в котле должно быть ровно столько, чтобы оно полностью закрывало пончики
-
Температура масла для фритюра должна быть 180°С
-
Выкладываем в разогретое масло по несколько пончиков
-
Жарим до румяности со всех сторон
-
Готовые пончики вынимают шумовкой
-
Выкладываем наш вкусник на бумажную салфетку, чтобы стекло лишнее масло
-
Охлаждаем пончики
-
Посыпаем вкуснятину сахарной пудрой
-
Подаем к столу
Приятного аппетита!
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