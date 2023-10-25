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Классические котлеты по-киевски в духовке. Рецепт приготовления
Котлеты по-киевски – не лёгкое блюдо, но и не сложное. Если правильно соблюдать пошаговый рецепт приготовления – блюдо получится вкусным, как в детстве
Ингредиенты для приготовления котлет по-киевски:
Для котлет:
- четыре большие куриные грудки без костей и кожи
- сыр пармезан – полстакана
- панировочные сухари – одна чашка
- свежая петрушка (нарезанная) – несколько листьев
- два куриных яйца
- соль, перец (по вкусу)
- один стакан муки
Для начинки:
- сливочное масло (размягченное) – 100 г
- чеснок измельченный – четыре зубчика
- свежая петрушка – одна большая горстка
- зеленый лук – небольшой пучок
- соль и перец (по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления котлет по-киевски, запеченных в духовке:
- помещаем ингредиенты для начинки в чашу кухонного комбайна
- измельчаем все продукты до однородной массы
- перекладываем масляную начинку с травами в полиэтиленовую пленку
- формируем колбаску, заворачивая начинку в пленку
- убираем на час масляную колбаску в морозильную камеру
- разрезаем пополам куриное филе, недорезая до конца
- разворачиваем кусок курицы
- отбиваем молоточком
- приправляем отбитое мясо перцем и солью
- достаем из морозилки масляную начинку
- отрезаем несколько кусочков
- масло убираем в морозильную камеру
- кладем масло на каждый кусочек курицы
- сначала заворачиваем края мяса
- потом сворачиваем все рулетиком
- убираем на час в холодильник куриное фаршированное мясо
- нам нужно три удобные чаши
- в одной чаше – мука, приправленная солью и перцем
- во второй чаше – взбитые яйца
- в третьей чаше – тертый пармезан с рубленой зеленью и панировочными сухарями
- достаем из холодильника мясо с начинкой.
- погружаем каждый куриный рулет в муку, затем в яйцо, затем в сырную смесь, повторяем процесс
- разогреваем сковороду с маслом
Фото: www.freepik.com
- обжариваем по две минуты куриные рулетики с каждой стороны
- снимаем котлеты по-киевски
- выкладываем на бумажное полотенце
- перекладываем котлеты в форму для выпечки
- запекаем котлеты двадцать минут в разогретой до 180 градусов духовке
- даем постоять пять минут перед подачей на стол
- подавать можно с картофельным пюре
- украшаем петрушкой.
Приятного аппетита!
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